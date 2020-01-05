قمر تثير الجدل بـ رقصة غنج ودلع من باريس ( فيديو + صور )

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قمر

استقبلت الفنانة قمر العام الجديد في مدينة الحب والرومانسية باريس ، وبدأت سنة 2020 بتفاؤل كبير وهو ما ظهر في المنشورات التي شاركتهم مع المتابعين لها عبر تطبيق INSTAGRAM .

ونشرت المغنية اللبنانية مجموعة من الصور وشريط فيديو من أجواء تنقلها في شوارع العاصمة الفرنسية ، وظهرت مرتدية بلوز ضيق بأكمام طويلة نسقت معه تنورة قصيرة جداً حيث طغى على إطلالتها اللون الأسود .

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#amar

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واستكملت ظهورها بـ BOOTS باللونين البني الغزالي والأسود من العلامة التجارية العالمية    FENDI ، وحاز المنشور على تفاعل الجمهور الذي اتجه في معظمها للإشادة بجمال وإطلالة النجمة ، فيما تساءل البعض عن سر رشاقتها وتألقها الدائم .

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تملي معاك❤️

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وأعلنت قمر في وقتٍ سابق توجهها إلى القضاء لرفع دعوى جديدة ضد الصاعدة انجي خوري بتهمة الافتراء و تشويه السمعة  ، إثر اتهام الأخيرة لها بمحاولة قرصنة حسابها في INSTAGRAM بهدف سرقة متابعيها .

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