قمر تتحدث عن الغيرة والحقد وتتحدى كل جَهولٍ بـ صورة جريئة

بدأت الفنانة قمر تتخذّ أسلوباً واضحاً في منشوراتها منذ بدء حرب التصريحات والتشهير بينها وبين الصاعدة انجي خوري ، وأصبحت تعتمد في جلسات التصوير التي تخضع لها إطلالات جريئة جداً ، ترفقها بكلماتٍ ورسائل مبطنة .

ونشرت النجمة اللبنانية صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الرسمي في INSTAGRAM ، حرصت فيها على الظهور بمظهر المرأة القوية المحاربة التي لا تهاب المصاعب ولا تخاف المِحَنّ .

وعلقت على المنشور قائلة : ” الحقد والغيرة داء … ليس يحمله إلا جهولٌ مليءُ النفس بـ العلل ” ، وأرفقت المنشور بوسمٍّ يحمل اسمها .

شاهد صورة قمر …

يذكر أن قمر تتواجد حالياً في دولة الكويت لتصوير إعلانٍ ترويجي لم تكشف عن تفاصيله ، واكتفت بالكشف عن مكان تواجدها من خلال منشور شاركته مع المتابعين في وقتٍ سابق .