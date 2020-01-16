قمر تتحدث عن الغيرة والحقد وتتحدى كل جَهولٍ بـ صورة جريئة

أخبار الفن
قمر
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

بدأت الفنانة قمر تتخذّ أسلوباً واضحاً في منشوراتها منذ بدء حرب التصريحات والتشهير بينها وبين الصاعدة انجي خوري ، وأصبحت تعتمد في جلسات التصوير التي تخضع لها إطلالات جريئة جداً ، ترفقها بكلماتٍ ورسائل مبطنة .

ونشرت النجمة اللبنانية صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها الرسمي في INSTAGRAM ، حرصت فيها على الظهور بمظهر المرأة القوية المحاربة التي لا تهاب المصاعب ولا تخاف المِحَنّ .

وعلقت على المنشور قائلة : ” الحقد والغيرة داء … ليس يحمله إلا جهولٌ مليءُ النفس بـ العلل ” ، وأرفقت المنشور بوسمٍّ يحمل اسمها .

شاهد صورة قمر …

 

يذكر أن قمر تتواجد حالياً في دولة الكويت لتصوير إعلانٍ ترويجي لم تكشف عن تفاصيله ، واكتفت بالكشف عن مكان تواجدها من خلال منشور شاركته مع المتابعين في وقتٍ سابق .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

دانا جبر تثير الجدل بصور جريئة في أحدث ظهور لها … (…

دانا حلبي تعلن خطوبتها من عبد المنعم عمايري بهذه الطريقة…

ياسمين صبري تذهل المتابعين بـ إطلالة رياضية ( صورة )