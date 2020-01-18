قضية أثارت الجدل.. سوري وكويتي يقدمان على “سرقة العصر” في الكويت

أقدم شخصان أحدهما سوري الجنسية والآخر كويتي ، على سرقة مبلغ مالي كبيرة من أحد المنازل عن طيق تزوير سندات، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً في الكويت .

وذكر موقع صحيفة “القبس” الكويتية أن شخصين سوري وكويتي قامة بسرقة مبلغ 370 مليون دينار كويتي من منزل بطريقة تزوير سندات.

وبينت الصحيفة، أن المحكمة قضت بسجن الشخص الكويتي الذي لاذ بالفرار لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، علماً أنه قيادي في “البلدية”.

و حكمت على الشخص السوري بالسجن لمدة 7 سنوات أيضاً ، وألزمت كلا المتهمين برد قيمة ما سرقاه عن طريق التزوير 370 مليون دينار كويتي.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامين بدفع ضعف المبلغ ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار .

وقال مصدر قانون للصحيفة الكويتية ، إن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل وتستحق هذه الحادثة أن تسمى “سرقة العصر”.

اقرأ المزيد:

ألماني يطعن شاب سوري بصدره إثر شجار حول امرأة !