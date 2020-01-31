قصي خولي يدخل عالم المافيا في عشرين / عشرين ( صورة )

باشر الفنان قصي خولي تصوير مشاهده في مسلسل ” عشرين / عشرين ” الذي يخوض بطولته إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم ، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وسيؤدي فيه النجم الشاب دور زعيم مافيا يحمل اسم ” صافي ” يتقمص شخصية الرجل الودود والأخلاقي أمام الملأ لإبعاد الشك عنه وحرصاً على عدم كشف حقيقته ، بينما تجسد نجيم في العمل دور ضابطة شرطة تدعى ” سما ” .

ويُعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع النجمين قصي خولي ونادين نجيم ، بعدما ظهرا خلال موسم الدراما الماضي في ثنائية ” بيان وغمار ” التي جسداها في مسلسل ” خمسة ونص ” الذي حظيَّ بنجاحٍ جماهيريٍ لافت .

مما دفع المنتج صادق الصبّاح إلى التواصل مع الفنانيّن وإعادة جمعهما في عملٍ جديدٍ من إنتاجه ، وسيصور المسلسل تحت إدارة المخرج فيليب أسمر والعمل من كتابة المؤلفة نادين جابر .

وقد كشف النجم السوري عن اللوك النهائي الذي سيعتمده في عشرين / عشرين ، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، بدا خلالها بستايل قريب لما ظهرا به في الموسم الماضي مع ترك لحيته بشكلٍ أطول وأكثف .

ستايل قصي خولي في عشرين / عشرين :