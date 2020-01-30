قريباً… ميزة جديدة من إنستغرام تحارب فبركة الصور

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قريباً... ميزة جديدة من إنستغرام تحارب فبركة الصور
PARIS, FRANCE - MARCH 15: In this photo illustration, the social media application logo, Instagram is displayed on the screen of a computer on March 15, 2019 in Paris, France. Social media Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp have been affected by a global outage for nearly 24 hours on March 14, 2019 cutting virtual worlds to nearly 2.3 billion potential users. Facebook has explained the causes of malfunctions that have disrupted its networks in recent days. This failure is due to the "server configuration change" that has caused cascading problems Facebook is excused for the inconvenience caused to users and companies that are dependent on Facebook, Instagram or WhatsApp to run their business.(Photo by Chesnot/Getty Images)
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أصدر تطبيق إنستغرام ميزة جديدة للمستخدمين وهي إظهار تنبيه في حال كانت الصورة معدلة.

وتساعد الميزة الجديدة عبر إنستغرام في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.

لكن من المتوقع أن يكون لهذه الميزة أثر سلبي أيضاً على رواد الموقع، حيث يعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.

وقد تتاح الميزة الجديدة على التطبيق خلال أقل من شهر، وقد تتأخر قليلاً، ولكن في حال تطبيقها رسمياً فمن المؤكد أن العديد من الحسابات ستكف عن تزوير الحقائق.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستغرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة أساساً.

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