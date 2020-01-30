قريباً... ميزة جديدة من إنستغرام تحارب فبركة الصور

أصدر تطبيق إنستغرام ميزة جديدة للمستخدمين وهي إظهار تنبيه في حال كانت الصورة معدلة.

وتساعد الميزة الجديدة عبر إنستغرام في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.

لكن من المتوقع أن يكون لهذه الميزة أثر سلبي أيضاً على رواد الموقع، حيث يعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.

وقد تتاح الميزة الجديدة على التطبيق خلال أقل من شهر، وقد تتأخر قليلاً، ولكن في حال تطبيقها رسمياً فمن المؤكد أن العديد من الحسابات ستكف عن تزوير الحقائق.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستغرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة أساساً.