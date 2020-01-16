قد تطال ثلوجه دمشق .. تفاصيل المنخفض الحالي و منخفض ماطر جديد يصل إلى سوريا

تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي وسط توقعات بأمطار غزيرة وثلوج عند المرتفعات خلال اليومين القادمين ، يليه منخفـض آخر يبدأ يوم الأحد.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية اليوم في نشرتها التي نشرتها كالة “سانا”، أن تكون الأجواء غائمة ماطرة بدءاً من المناطق الجنوبية والغربية ليشمل تدريجيا أغلب المناطق ليلا.

ونوّهت الأرصاد الجوية إلى أن الهطولات المطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في المنطقة الساحلية خلال ساعات المساء.

بدورها، ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أنه خلال ساعات نهار اليوم الخميس تمتد الأمطار لتشمل أغلب أنحاء سوريا ، وتنتهي ليل اليوم .

كما تتأثر سوريا بمنخفض جوي اعتباراً من يوم الجمعة بجبهتين الثانية قطبية المنشأ شديدة البرودة.

ولفتت الصفحة إلى أن الفعالية حتى الآن ضعيفة ، وقد تقتصر على زخات مطر عشوائية على بعض المناطق .

وتتعمق مع ساعات ليل الجمعة حتى نهار يوم السبت 18 كتلة قطبية شديدة البرودة ، وستهطل الأمطار على فترات قد ترافقها ثلوج متوقعة على المرتفعات العالية و المتوسطة قد تطال دمشق .

أما عن يومي الأحد و الإثنين ، فتتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي جديد وأمطار عامة بفعالية متوسطة لجيدة بشكل عام .

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