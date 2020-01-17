قائمة بأكثر 10 دول استهلاكاً للقهوة حول العالم

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم والتي تستهلك بكثرة.

حيث بدأ هذا المشروب من اليمن وبعدها انتشر إلى بقية دول العالم، مما يجعل اليمن مهد هذا المشروب.

ونشر موقع Worldatlas الكندي، قائمة بأكثر 10 دولا استهلاكا للقهوة في العالم ، تعرف عليها:

1- كندا: 6,5 كيلو غرام للشخص الواحد

يعتبر مشروب القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في البلد وهو الأكثر استهلاكا في البلاد، حيث تنتشر المقاهي بطول البلاد وعرضها.

فيما يعود السبب الرئيسي لاستهلاك القهوة بكثرة في كندا، لبرودة الطقس والشتاء الطويل.

2- لوكسمبورغ: 6,5 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك سكان هذه الدولة الصغيرة كميات كبيرة من القهوة، وتنفرد لوكسمبورغ بتحضير بعض أنواع الإسبريسو الخاصة مثل “الحليب الروسي” وهو مشروب لاتيه في الأساس.

3- بلجيكا: 6,8 كيلوغرام للشخص الواحد

يتسهلك مواطنوا هذه الدولة 1,35 كوب من القهوة يوميا.

4- سويسرا: 7,9 كيلوغرام للشخص الواحد

حيث تحظى المشروبات المشتقة من الاسبريسو بشعبية كبيرة، وأهمها مشروب “القهوة بالكريمة” القريب من القهوة الأمريكية.

ويصل معدل استهلاك الشخص الواحد لخمسة أكواب يوميا.

5- السويد: 8,2 كيلوغرام للشخص الواحد

حيث تعتبر القهوة في هذا البلاد بأنها طريقة للحياة وليست مجرد مشروب، حيث يتنشر مايعرف بمصطلح “فيكا” أي تناول القهوة مع الكعك أو المعجنات.

6- هولندا: 8,4 كيلوغرام للشخص الواحد

الهولنديون أول الشعوب الأوروبية التي حصلت على أشجار القهوة من اليمن.

7- الدنمارك: 8,7 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك المواطن 1,46 كوب من القهوة يوميا، وأصبحت القهوة عادة مع كل وجبة، وتحتل المرتبة السادسة في قائمة أغلى أسعار للقهوة في العالم .

8- آيسلندا: 9 كيلوغرام للشخص الواحد

يستهلك المواطن الآيسلندي حوالي 5 أكواب من القهوة يوميا، في الوقت الذي تنتشر الكثير من المقاهي الخاصة بتحضير أنواع مختلفة من القهوة.

9- النرويج: 9,9 كيلوغرام للشخص الواحد

انتشرت القهوة بداية في أوائل القرن الثامن عشر بين الأغنياء لتصبح لاحقا مشروبا شعبياً.

10- فنلندا: 12 كيلو غرام للشخص الواحد

تعتبر القهوة خفيفة التحميص جدا، وهي أخف كثيرا من أي مكان آخر في العالم، وغالباً يتناول الفنلنديون القهوة طوال اليوم، وكل يوم.