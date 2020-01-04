في بلد عربي ... رجل أعمال يدفع رشوة لإدراج اسم والدته على قوائم الإرهاب

دفع رجل أعمال سعودي حوالي 4 ملايين ريال سعودي لأحد المسؤولين بهدف إدراج والدته على قوائم الإرهاب.

وقام الرجل بفعلته لحبس والدته بعد مطالبتها له بتسديد شيك بمبلغ 22 مليون ريال كان قد حرره لها في وقت سابق ضمن أعمال تقوم بها شركتهم العائلية.

حيث استغل رجل الأعمال السعودي عمله سابقاً في “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” فاستعان بمسؤول صديق له لتقديم بلاغ كاذب ضد والدته ذكر فيه بأنه “تدعم حزب إرهابي بالمال”.

كما جاء ضمن البلاغ بأن والدته كانت تزور تزور حزب إرهابي خارج البلاد، وأن لديها مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم أمولا تقدر قيمتها بالملايين لدعم نشاط إرهابي، ماجعل المسؤول يعلق على التقرير “بأن المرأة خطر على البلد” دون تقديم أي دليل يثبت صحة الادعاءات.

وعندما تسلمت الجهات السعودية المختصة ملف الاتهام، اتضح لاحقاً عدم صحة مزاعم الابن والتقرير، وأن البلاغ هو مجرد بلاغ كيدي، ما جعله في وقت لاحق يلجأ إلى تقديم رشوة موظف عام بغية الإضرار بالسيدة.

فيما تمت إحالة الملف إلى القضاء لمحاكمة الابن بخمسة تهم من بينها الرشوة واستغلال نفوذ موظف.

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