في الهند.. حكم بإعدام 4 رجال أقدموا على اغتصاب جماعي لفتاة وقتلها

قضت محكمة هندية بإعدام 4 رجال بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب طالبة بشكل جماعي وقتلها في عام 2012.

وأصدر قاضي محكمة دلهي ساتيش كومار أمراً باعدام الأربعة شنقاً الساعة 7 صباح يوم 22 يناير بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب فتاة وقتلها.

حيث اتهم 6 أشخاص في البداية بالمشاركة في الجريمة الوحشية التي وقعت في حافلة، إلا أنه تم الإفراج عن أحدهم بعد احتجازه لفترة وجيزة بسبب كون قاصرا، بينما انتحر آخر كان ينتظر محاكمته.

وتعرضت فتاة تدعى جيوتي سنغ (23 عاما) لهجوم من 6 أشخاص في ديسمبر 2012 اثناء عودتها إلى منزلها من السينما بصحبة صديق لها.

فيما تناوب المهاجمون على اغتصابها وانتهاك جسدها بقضيب حديدي بينما كانت الحافلة تجوب شوارع المدينة ثم ألقوا بها مع صديقها الذي تعرض للضرب في حفرة على جانب إحدى الطرق.

وتوفيت الفتاة بعد نحو أسبوعين متأثرة بجراحها، حيث خرج عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع احتجاجا، وأدت القضية إلى إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في الهند.

بينما عبرت عائلة سينغ عن سعادتها بالحكم ومعاقبة المجرمين.

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