فيسبوك تستعد لطرح تصميم جديد كلياً… إليكم كافة تفاصيله وأسراره

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فيسبوك تستعد لطرح تصميم جديد كلياً... إليكم كافة تفاصيله وأسراره

كشفت شركة فيسبوك عن استعدادها لاطلاق تصميم جديد كلياً لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب.

وأفاد موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن النسخة الجديدة من فيسبوك قيد التجربة وأصبحت متاحة لعدد محدود من المستخدمين قبل أن يتم طرحها بصورة كاملة لكل مستخدمي التطبيق.

حيث يظهر التصميم الجديد لعدد محدود من المستخدمين في “نافذة منبثقة” تظهر للمستخدم، تضع أمامه خيار تجربة “الإصدار الجديد” من فيسبوك.

ويتميز التصميم الجديد واجهة مستخدم أقل تشوشا، وبألوان أكثر إشراقاً، كما يظهر فيس بوك بخلفية ذات الوضع الداكن.

وتمنح فيس بوك مستخدمي التصميم الجديد القدرة على تابة تعليقاتهم وآرائهم حول النسخة الجديدة أو للإشارة إلى أية عيوب قد تظهر في التصميم.

ووفقاً للشركة سيتم طرح التصميم لجميع المستخدمين قبل حلول الربيع.

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