فيسبوك تتخذ إجراءات لمواجهة الابتزاز الجنسي ضد المستخدمين

تنتهك خصوصية مستخدمي فيسبوك كل يوم عبر تهديدهم بنشر رسائل أو صور أو مقاطع فيديو تخصهم.

لذلك، أعلنت شركة فيسبوك عن تعاونها مع مبادرة الحقوق المدنية على الإنترنت ومنظمة “ConnectSafely” غير الربحية، لمساعدة الأشخاص في اتخاذ القرار الصحيح عند تعرضهم لهذه المواقف.

وذكرت الشركة طريقة التصرف في حال التعرض للابتزاز الجنسي أو التهديد ، وهي:

حفظ الأدلة:

يجب الاحتفاظ بدليل للتهديد الذي تواجهه، من خلال حفظ لقطة لشاشة جهازك تظهر الرسائل أو الصور مع ظهور صورة واسم الشخص الذي يهددك.

إبلاغ السلطات:

يجب الإسراع بإبلاغ الشرطة، لأن الابتزاز الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون.

إخطار فيسبوك:

هذا النوع من الابتزاز يعد مخالفاً لمعايير المجتمع التي يتبعها فيسبوك. وفي حال التعرض لهذا الأمر، يجب إخطار فيسبوك بالأمر.

حظر المعتدي:

بمجرد حظر أي شخص على فيس بوك لن يكون قادراً بأي شكل على الوصول إلى قائمة أصدقائك كما لن يتمكن من بدء المحادثات معك أو رؤية المحتوى الذي تنشره.

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