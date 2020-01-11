فيديو مذهل ... طفلة صغيرة تسير على حافة بناء شاهق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعع فيديو صادم لـ طفلة صغيرة وهي تسير على حافة بناء شاهق معرضة حياتها للخطر.

ويظهر الفيديو طفلة صغيرة وهي تخرج من نافذة إحدى الشقق في الطابق الرابع ثم تسير على حاجز ضيق للغاية.

و ذكرت الفتاة التي التقطت الفيديو بأن والدها خرج مسرعاً نحو المبنى محاولاً القيام بأي شيء لحماية الطفلة، التي نجت من الموت بدخولها الشقة مجدداً.

وأثار الفيديو صدمة المتابعين بسب جرأة الطفلة وعدم خوفها رغم ارتفاع المكان.

فيما جرت هذه الواقعة في جزيرة “تنريفي” الإسبانية في المحيط الأطلسي.

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