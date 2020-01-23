فيديو لحفل زفاف شابين مثليين في بلد عربي يثير ضجة كبيرة

انتشر مقطع فيديو لحفل زفاف شخصين مثليين في إحدى الدول العربية على مواقع التواصل الإجتماعي مما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة.

وتم التقاط الفيديو من حفل زفاف شابين مثليين أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

و أفادت مصادر إعلام موريتانية بأن الشرطة، اعتقلت ستة أشخاص من ضمنهم موظفين في بنك وعامل في مقهي في حفل زفاف المثليين في نواكشوط الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا محدثا صدمة بليغة في المجتمع الموريتاني المحافظ.

وبحسب وسائل الإعلام فقد تم نشر الفيديو عمداً وذلك للحصول على تعاطف ومساعدة روابط المثليين المرخصة رسمياً في عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الموريتاني يجرم الزواج المثلي بكل أنواعه، ويفرض عقوبات قاسية على المثليين، قد تصل أحياناً إلى الإعدام.

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