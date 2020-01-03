فيديو غريب... مدرب كونغ فو يسير على الماء بسرعة خاطفة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لرجل يستطيع المشي على الماء بسرعة خاطفة.

حيث التقط مقطع فيديو لمدرب كونغ فو ، يدعى تشانغ شينتسيان، يستطيع المشي والقفز على المياه بسرعة خاطفة، بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة.

ويبلغ تشانغ 28 عاماً، وبدأ بممارسة الكونغ فو منذ الطفولة، كما عمل ممثلاً بديلاً في أفلام الإثارة.

و أوضح تشانغ بأن لاعبي رياضة الكونغ فو يتمتعون بقدرة جيدة على القفز والمرونة وتناغم الجسم.

وأضاف بأنه جمع مهاراته وخبرته لخلق ما وصفه بـ “أسلوب الكونغ فو السهل” وخلق حركات جديدة.

اقرأ المزيد: شاهد بالفيديو.. معركة شرسة بين ثلاثة أسود و السبب لبوة