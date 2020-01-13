فيديو .. الدروع التفاعلية لـ دبابة T-72 السورية تصد صاروخ موجه وتدمره دون ضرر

نشرت تنسيقيات المسلحين شريط فيديو أظهر استهداف دبابة سورية من طراز T-72 عبر صاروخ موجه ، إلا أن الدروع التفاعلية للدبابة حالت دون وقوع اضرار

وبحسب ما رصد موقع مراسلون ، فقد أظهر الفيديو لحظة اصطدام الرأس المتفجر للصاروخ بالدروع الديناميكية الجانبية لبرج الدبابة ، حيث تصدت للضربة و أدت دورها بفاعلية دون أضرار

و حصلت الحادثة في منطقة كبانة في ريف اللاذقية ، خلال قيام المجموعات الأرهابية باستهداف دبابة سورية عبر صاروخ موجه

ماهي الدروع التفاعلية ؟

يوجد على جسم دبابات T-72 الروسية مجموعة من الدروع التفاعلية المتفجرة ، والمكونة من صفيحة او شريحة من مادة شديدة الانفجار محشورة بين صفيحتين من المعادن وتسمى هذه العناصر بالعناصر التفاعلية او العناصر الحركية.

وفي حالة إصابة الدبابة بقذيفة يؤدي الضغط على قرميدة الدرع إلى انفجار المادة الوسطى مسببة دفع طبقات المعدن لتدمير القذيفة المهاجمة أو على الأقل تشويهها وحرفها عن مسارها مما يعنى صعوبة أكبر بكثير في خرق الدرع السلبي الأساسي للدبابة

المصدر : موقع مراسلون