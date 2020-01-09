فوائد شرب الكركم قبل النوم ستجعله مشروبكم المفضل

يعتبر الكركم من الأنواع الاكثر شيوعا للتوابل وغالبا ما يستخدم في المطبخ الآسيوي وهو مكون مهم في مجال صناعة الأدوية.

وما يميز الـكركم انه يحتوي على مادة كيميائية صفراء اللون تسمى الكركمين، والتي غالبا ما تستخدم لتلوين الأطعمة والتي تزيد من فوائده الصحية خصوصا اذا تم شربه قبل النوم.

فوائد شرب الكركم قبل النوم

يخفف أعراض التهاب المفاصل

يمكن للخصائص القوية المضادة للالتهابات في الكركم أن تساعد في تخفيف الالتهاب والتورم لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

وقد وجدت دراسة لعلماء من جامعة University of Liège في بلجيكا أن مركبا نشطا في الكركم، يسمى الكركمين، أثبت فعاليته في تقليل الألم عند مرضى التهاب المفاصل.

يساعد على منع السرطان

ان العديد من الخصائص الطبية الموجودة في الكركم، بما في ذلك مضادات الأكسدة ومضادة للالتهابات، تسهم في الوقاية من السرطان.

وقد اعترف المعهد الوطني للسرطان في تقريرٍ له ان الكركمين هي من المواد المهمة المساعدة على منع ضرر الخلايا ما يمنع بالتالي الإصابة بالسرطان.

الكركم يحمي من أمراض القلب

مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالمـ ومن المثير للاهتمام أن الكركم قد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للصحة WHO في 24 مايو من العام 2018.

وقد خلُص التقرير إلى أن 120 ملغ من الكركم يوميا قد تخفض مستويات الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية والسيئة، بينما ترتفع مستويات HDL أي الكولسترول الجيد.

تحسين الهضم

عسر الهضم المزمن يتميز بالألم والانزعاج في الجزء العلوي من المعدة. من هنا، فإن شرب الكركم قبل النوم قد يساعد في تخفيف هذه الحالة عن طريق تنشيط حركة الامعاء وفقا لدراسةٍ اجراها علماء من جامعة University of Adelaide.

وحسب الدراسة عينها، فإن الكركم يساعد على تحسين هضم الدهون بزيادة إنتاج لمادة الصفراء بنسبة تصل إلى 62 ٪ .