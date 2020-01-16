فارس كرم يثير استياء السعوديين بتصريح عن المملكة .. ماذا قال ؟! ( فيديو )

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فارس كرم
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أحدث الفنان فارس كرم ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي عُقبَّ انتشار مقطع فيديو مجتزأ من لقاءٍ أُجريَّ معه فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية .

كشف فيه عن التخوف الذي كان يتملّكه قبل وصوله المملكة ، قائلاً : ” تفاجأت بكل صراحة باعتبارِ أنني لم أزرها من قبل … كنت مفكر السعودية صحراء … وقليل الناس الذين يعرفونني فيها … كوني لا أغني اللون القريب منهم … عند وصولي المطار ورأيت الناس يصورونني ارتحت ” .

تصريح فارس حول المملكة :

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معربين عن استيائهم من كلام الفنان اللبناني ورؤيته وتصوراته عن السعودية ، وجاء في التعليقات : ” خفّ علينا يا الأوروبي ” ، وعلق آخر : ” لو الكلام من أمريكي فهمنا بس السعودية مليئة لبنانية ” .

وكتب متابع : ” ممكن أصدق هذا الكلام قبل الانترنت وشبكات التواصل ” ، وأضاف أحدهم متسائلاً بسخرية عن هوية النجم معلقاً : ” مين الأخ ” .

وكان فارس كرم قد أحيا أول حفل جماهيري له في المملكة في السادس من شهر كانون الثاني الجاري وذلك ضمن فعاليات ” مهرجان الرياض للعود ” ولاقى الحفل نجاحاً لافتاً وحضره جمهور غفير تنوع بين السعوديين والجاليات العربية المقيمة هناك .

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