غوغل تنافس بخدمات جديدة... تعرف على أهدافها القادمة

قررت شركة غوغل بأن تكون من أوائل الشركات في الخدمات السحابية بحلول عام 2023، بعد أن تخلت عن شركة Alphabet المالكة لغوغل عن الخدمات السحابية في عام 2018.

غوغل – تكنولوجيا

وتعتبر شركة غوغل من الشركات المهيمنة في البحث على الإنترنت والإعلانات، إلا أن دورها في الخدمات السحابية ما يزال محدودًا، حيث سبقتها مايكروسوفت وأمازون بذلك.

فيما حققت شركة Alphabet عائدات تصل إلى 8 مليار دولار من الخدمات السحابية بحلول يوليو/تموز هذا العام ، أما Amazon Web Services فقد حققت إيرادات بلغت 9 مليارات دولار خلال الربع الثالث وحده، أما مايكروسوفت حققت 4.3 مليار.

وتسعى غوغل حالياً للمضي قدماً في هذا المجال محاولة أن تسبق الشركات الأخرى.