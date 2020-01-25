عملاق باكستاني يبحث عن عروس لا يقل وزنها عن 102 كغ

يبحث أحد أضخم الرجال في العالم، عن عروس لا يقل وزنها عن 102 كيلوغرامات، وماهرة في الطبخ.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” أن عملاق باكستاني يدعى أرباب خيزر، يبحث عن شريكة حياته بوزن لا يقل عن 102 وتجيد الطبخ لتساعده في تناول طعامه المفضل.

و أفادت الصحيفة بأن خيزر، يبلغ من الوزن 444 كغ، وطوله حوالي مترين، ويريد عروس تكون طباخة رائعة لتساعده في تناول طعامه المفضل، الذي يبلغ 10000 سعرة حرارية يومياً.

وأكد العملاق أنه يتعرض الآن لضغوط من عائلته للعثور على عروس يتزوجها ويكون عائلة معها، مشيرا إلى أنه لم يقابل بعد أي فتاة تشد انتباهه.

و أضاف أرباب خيزر، أنه كان يبحث عن الحب وشاهد 200-300 فتاة، لكنهن كن في المتوسط، مؤكداً أنه يشعر بالرضا من وزنه ويسعى ليصبح نجم عالمي.

ويتناول العملاق الباكستاني 36 بيضة يومياً في الإفطار، إلى جانب 5 لترات من الحليب و3 كيلو من اللحم مع الأطباق المليئة بالأرز والخبز، ورغم ذلك لا يعاني من أي مشاكل صحية، بسبب وزنه.

يشار إلى أن العملاق الباكستاني، يعد واحداً من أضخم الرجال في العالم، ويعرف في باكستان بـ”رجل الهيكل”.

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