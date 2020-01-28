عمرو دياب يُفاجئ الجمهور بأغنيته الجديدة عمي الطبيب ( فيديو )

أطلق الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته التي تحمل عنوان ” عمي الطبيب ” المقرر أن يطرحها في ألبومه الأخير ” أنا غير ” ، وذلك خلال حفله الأخير الذي أحياه أمام جمهور غفير في مدينة دبي .

وكان موقع الفن قد أعلن في وقتٍ سابق موعد طرح الهضبة ألبومه الجديد ( أنا غير )، مؤكداً أنه سيكون متاحاً أمام الجمهور خلال شهر يناير / كانون الثاني الحالي ، والذي طرح منه عدة أغنيات خلال فترات متفاوتة مثل : ” بحبه ، قدام مرايتها ، يوم تلات ، أنا غير ، تحيرك ، يا ساحر ” .

جديد عمرو دياب ” عمي الطبيب ” :

ويتحضر النجم المصري حالياً لإحياء حفل جماهيري في الكويت بتاريخ الثالث عشر من شهر شباط المقبل ، وذلك ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي .

يذكر أن أغنية ” عمي الطبيب ” من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير .