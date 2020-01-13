عصير الجزر والبرتقال .. مذاق لذيذ يساعد على التنحيف بسهولة

يتميز عصير الجزر والبرتقال إلى جانب مذاقه اللذيذ والفريد، بفوائده الصحية الكثيرة للجسم، ومنها التنحيف نظرا لغناه بالكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية والأمراض المختلفة.

وهنا نشير الى أن عصير الجزر والبرتقال يوفر العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز عملية تنظيف الجسم من السموم، والتي قد تساهم في تكوين الدهون.

فوائد الجزر في التنحيف

– الجزر هو من المصادر الغنية بالألياف، ما يعد من العناصر الغذائية الضرورية لإنقاص الوزن.

– يساهم الجزر في تحسين عملية الهضم من خلال تفعيل الإنزيمات الهاضمة، وهو يساعد على إزالة الفضلات من الجسم والتخلص من السموم.

– يعزز الجزر الشعور بالشبع، ما يؤدي الى تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي التخفيف من السعرات الحرارية المكتسبة في اليوم الواحد.

– الجزر من الوسائل الطبيعية المدرة للبول ما يزيد من عملية تفريغ السوائل الزائدة في الجسم.

– الجزر غني بالفيتامينات والمعادن، وهو يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يحفز قدرة الجسم على إنقاص الوزن سريعا.

مزايا البرتقال في عملية التنحيف

– البرتقال منخفض في السكريات والدهون وهو مثالي للرجيم.

– يحتوي عصير البرتقال على الأحماض ومضادات الأكسدة والألياف التي تزيد من سرعة عملية الميتابوليزم، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية.

– البرتقال غني ببعض العناصر الغذائية مثل الفسفور، البوتاسيوم، الفيتامينات والفولات الضرورية للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية.

كيف يمكن تحضير عصير الجزر والبرتقال المهم للتخسيس؟

لتحضير هذا العصير لا بد من إتباع هذه الخطوات:

– اعصري كمية من البرتقال وضعي العصير في الخلاط مع حبتين من الجزر المنظف والمقطع.

– أضيفي القليل من الماء واخلطي المزيج للحصول على عصير متجانس.

– احرصي على شرب كوب من هذا المشروب على الريق في الصباح، ثم قبل الغذاء بنصف ساعة وقبل النوم بساعة

كرري العملية بشكل يومي لمدة 15 يوما لنتائج مثالية ومدهشة.