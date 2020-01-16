عدنان أبو الشامات نادمٌ على إنجاب بناته … ما السبب ؟؟

أعرب الفنان عدنان أبو الشامات عن استيائه الكبير لما آلت إليه الأحوال في الحياة حتى وصل درجة الندم على إنجاب بناته وإبصارهم النور في ظل الظروف الراهنة التي لطالما وجدت ولكنها زادت حتى استفحلت مؤخراً على الصعيدين المعيشي والسياسي .

وكتب أبو الشامات معرباً عن حبه الكبير لبناته بالتوازي مع ندمه على إنجابهنَّ عبر حسابه الرسمي في فيس بوك : ” إن كنت أندم على شيء مهم ارتكبته في حياتي … فهو أنني كنت السبب في مجيء بناتي إلى هذا العالم … ” .

واستطرد قائلاً : ” ليس لأنني لا أحبهنَّ … بل لأنني أحبهنَّ كثيراً جداً … وأخاف عليهنَّ من هذا العالم المتوحش … عديم الأخلاق “.

يذكر أن الفنان عدنان أبو الشامات يتحضر حالياً لإنجاز مسلسل الدرامي الجديد ” ليالي الشمال ” ، بينما كان آخر أعمال في الدراما مسلسل ” جيران ” بموسمه الثالث الذي عرض في العام 2017 .