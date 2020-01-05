عاصفة نباتية غريبة تبتلع السيارات في أمريكا .. صور وفيديو

تسببت عاصفة قوية من الأعشاب في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف حركة المرور وفقدان بعض السيارات.

حيث حاصرت عاصفة من الأعشاب الجافة السيارات على الطرق السريعة في مدينة واشنطن الأمريكية ليلة رأس السنة.

وبدأت العاصفة عندما حملت الرياح القوية غابة كاملة من الأعشاب الجافة حيث غاصت العديد من الشاحنات والسيارات في أعماق الأعشاب المظلمة، مما جعلها تتوقف عن الحركة ليحاصر الركاب في داخلها.

We’re still working on clearing the roadway with @WSDOT_East . We are unsure when the roadway will be opened. Tumbleweeds are piled 20-30 feet in places. S.C. pic.twitter.com/zFbA3luscg — Trooper C. Thorson (@wspd3pio) January 1, 2020

فيما تكدست أكوام من الحشائش مانعة حوالي 240 سيارة تقريبا على مسافة ميل من التحرك.

وتحركت طواقم وزارة النقل في العاصمة طوال الليل لتنظيف الطريق بعد أن أغلق لـ 10 ساعات، ولم يسجل حدوث أي حالة وفاة.

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE — Trooper C. Thorson (@wspd3pio) January 1, 2020

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