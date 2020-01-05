عاصفة نباتية غريبة تبتلع السيارات في أمريكا .. صور وفيديو

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عاصفة غريبة من نوعها تبتلع السيارات في أمريكا .. صور وفيديو

تسببت عاصفة قوية من الأعشاب في الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف حركة المرور وفقدان بعض السيارات.

حيث حاصرت عاصفة من الأعشاب الجافة السيارات على الطرق السريعة في مدينة واشنطن الأمريكية ليلة رأس السنة.

وبدأت العاصفة عندما حملت الرياح القوية غابة كاملة من الأعشاب الجافة حيث غاصت العديد من الشاحنات والسيارات في أعماق الأعشاب المظلمة، مما جعلها تتوقف عن الحركة ليحاصر الركاب في داخلها.

فيما تكدست أكوام من الحشائش مانعة حوالي 240 سيارة تقريبا على مسافة ميل من التحرك.

وتحركت طواقم وزارة النقل في العاصمة طوال الليل لتنظيف الطريق بعد أن أغلق لـ 10 ساعات، ولم يسجل حدوث أي حالة وفاة.

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