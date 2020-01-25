عارف الطويل : سأترشح لمنصب نقيب الفنانين وجاهز للعمل في مرايا

كشف الفنان عارف الطويل على أنه سيترشح لمنصب نقيب الفنانين في سورية ، وحول الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار صرح النجم في لقاء عبر أثير إذاعة المدينة FM ، قائلاً بأن النقابة ابتعدت خلال السنوات الماضية عن الفنانين حتى باتت في أسوء فتراتها .

ولفت إلى أن النقابة تخلت خلال الأعوام الماضية عن مهمتها ودوها في تطوير العمل الفني ، وأشار الممثل المبتعد إلى أنه فُصل من النقابة في وقتٍ سابق على خلفية عدم دفعه اشتراكاته في فترة تواجده خلال سورية ، واعتبر أن هذا الأمر معيب لأنه يحول النقابة إلى جابي ضرائب .

وعن الاجراءات التي سيتخذها في حال أصبح خلفاً للنقيب الحالي زهير رمضان ، قال أن أولوياته ستكون هدم الأسوار وفتح الأبواب وإعادة النظر بقرارات الفصل التي أصدرها رمضان .

وأكد الفنان السوري أنه خلال تواجده وعمله في الخليج العربي على مدى عشرين عاماً لم يتردد أبداً في المشاركة في مواسم سلسلة مرايا على الرغم من عدم رضاه عن الجزء الأخير الذي قُدم عام 2013 بسبب تصويره خارج سورية .

وقال : ” مرايا خارج سورية يكون عملاً آخر ، وأدعو الفنان ياسر العظمة إلى لتقديم جزء جديد بعد التفكير ملياً ، وأثق بقدرته على جمع الأسماء التي كان يجمعها في الأجزاء الماضية ” .

يذكر أن الفنان عارف الطويل انجز في رمضان الماضي كمخرج مسلسل ” روزانا ” بطولة النجم بسام كوسا ونخبة من نجوم الدراما السورية .