الهيبة في موسمه الجديد يضع عادل كرم بمواجهة تيم حسن

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الهيبة
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كشف الفنان عادل كرم تفاصيل شخصيته الجديدة التي سيجسدها في الجزء الرابع والأخير من مسلسل ” الهيبة – الرد  ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وصرّح كرم لبرنامج Trending الذي يبّث على شاشة قناة MBC 1  قائلاً أنه يؤدي دوراً متناقضاً في العمل حيث أنه يحمل في شخصيته الشر والطيبة ، مما سيجعل الجمهور منقسماً بين التعاطف معه تارةً والنفور منه تارةً أخرى .

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#الهيبة_الرد رمضان ٢٠٢٠

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وأكد النجم اللبناني أن دوره سيكون ضدَّ شخصية جبل شيخ الجبل التي يجسدها الفنان تيم حسن ، ولذا يتوقع أن يكون مكروهاً من قبل جمهور الأخير ، معرباً عن تقبلّه للأمر لأن دوره ليس بسهل .

وانطلقت عمليات تصوير مسلسل ” الهيبة  – الرد ” قبل أيامٍ قليلة داخل مناطق سورية تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي حيث ستستمر لمدة أسبوعين  قبل أن ينتقل لاستكمال التصوير في  لبنان .

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