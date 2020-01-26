الهيبة في موسمه الجديد يضع عادل كرم بمواجهة تيم حسن

كشف الفنان عادل كرم تفاصيل شخصيته الجديدة التي سيجسدها في الجزء الرابع والأخير من مسلسل ” الهيبة – الرد ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وصرّح كرم لبرنامج Trending الذي يبّث على شاشة قناة MBC 1 قائلاً أنه يؤدي دوراً متناقضاً في العمل حيث أنه يحمل في شخصيته الشر والطيبة ، مما سيجعل الجمهور منقسماً بين التعاطف معه تارةً والنفور منه تارةً أخرى .

وأكد النجم اللبناني أن دوره سيكون ضدَّ شخصية جبل شيخ الجبل التي يجسدها الفنان تيم حسن ، ولذا يتوقع أن يكون مكروهاً من قبل جمهور الأخير ، معرباً عن تقبلّه للأمر لأن دوره ليس بسهل .

وانطلقت عمليات تصوير مسلسل ” الهيبة – الرد ” قبل أيامٍ قليلة داخل مناطق سورية تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي حيث ستستمر لمدة أسبوعين قبل أن ينتقل لاستكمال التصوير في لبنان .