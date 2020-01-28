ظناً منهم أنه سوري .. ضرب شاب تكلم بالعربي في اسطنبول

قام مواطن تركي ، بالاعتداء على شاب عربي بعد أن سمعه يتحدث باللغة العربية ، ظناً منه أنه شاب سوري .

ووفق ما نشر موقع “الحل” ، وقعت الحادثة يوم الأحد الماضي في إحدى حافلات اسطنبول عندما نشبت مشادة كلامية بين رجلين عربي وتركي، تسبب بها الأخير لظنه أن الأول سوري الجنسية.

وذكر الموقع ، أنه بعدما لاحظ الشاب التركي أن الشاب العربي يتكلم اللغة العربية مع زوجة أخيه التي كانت برفقته ، بدأت ملاسنة كلامية بينهما .

وقال الشاب التركي للشاب العربي الذي تبين أنه مصري الجنسية: “اخرس لا تتكلم”، ليجيبه الشاب باللغة التركية: “أنت أكبر مني لذلك احترمك ولكن الزم حدك”.

عقب ذلك ، بادر الشاب التركي إلى ضرب الشاب المصري ليتجمع الركاب حولهما لتفريقهما ، فيما القت الشرطة التركية القبض على الشاب التركي .

ونقل الشاب المصري للمشفى بسبب تعرضه لعدة كدمات وجروح ، بحسب الصور التي نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك .