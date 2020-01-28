ظناً منهم أنه سوري .. ضرب شاب تكلم بالعربي في اسطنبول

منوعاتحوادث
ظناً منهم أنه سوري .. ضرب شاب تكلم بالعربي في اسطنبول
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

قام مواطن تركي ، بالاعتداء على شاب عربي بعد أن سمعه يتحدث باللغة العربية ، ظناً منه أنه شاب سوري .

ووفق ما نشر موقع “الحل” ، وقعت الحادثة يوم الأحد الماضي في إحدى حافلات اسطنبول عندما نشبت مشادة كلامية بين رجلين عربي وتركي، تسبب بها الأخير لظنه أن الأول سوري الجنسية.

وذكر الموقع ، أنه بعدما لاحظ الشاب التركي أن الشاب العربي يتكلم اللغة العربية مع زوجة أخيه التي كانت برفقته ، بدأت ملاسنة كلامية بينهما .

وقال الشاب التركي للشاب العربي الذي تبين أنه مصري الجنسية: “اخرس لا تتكلم”، ليجيبه الشاب باللغة التركية: “أنت أكبر مني لذلك احترمك ولكن الزم حدك”.

عقب ذلك ، بادر الشاب التركي إلى ضرب الشاب المصري ليتجمع الركاب حولهما لتفريقهما ، فيما القت الشرطة التركية القبض على الشاب التركي .

ونقل الشاب المصري للمشفى بسبب تعرضه لعدة كدمات وجروح ، بحسب الصور التي نشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

تمزقت يديه لإخراجها.. سوري ينقذ سيدة تركية من تحت أنقاض…

طليقته أثارت غيرته .. سوري يقتل رجل عربي ويحرق جثته في…

أغرب حالة منع ترحيل في ألمانيا بطلها لاجئ سوري .. تفاصيل