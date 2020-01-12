طلال مارديني يُجرّم هيفاء وهبي بـ تهمة الإباحية ( صورة )

لاقى منشور المواساة الذي نشرته الفنانة هيفاء وهبي لمواطنتها نانسي عجرم ردود أفعالٍ واسعة بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي ، والذي جاء على خلفية تعرض الأخيرة لحادث اقتحام في منزلها أسفر عن إرداء المقتحم على يدِّ زوجها فادي الهاشم .

وكتبت وهبي فيه : ” ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم … أنتِ وعائلتك وزوجك البطل … ياريت كلُّ ه الأشكال المجرمة يفلوا من لبنان ” .

وانطلقت عليه مجموعة من ردود الأفعال المنددة بعنصرية المنشور ، خاصة وأنه مسَّ جميع السوريين المتواجدين في لبنان باعتبار أنها عممته ولم تخصص فقط اللص الذي دخل منزل مواطنتها .

وما أثار الجدل الأكبر هو ردُّ الممثل والكاتب السوري طلال مارديني الذي نشر عبر حسابه في تطبيق فيس بوك متوجهاً إلى هيفاء وهبي بالقول : ” بوعدك رح يفلوا … وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقول لكم فلوا … نحن هيك تربينا بعيداً عن العنصرية … ” .

وتابع : ” و يا ست حابب قلك شيء … إباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام … وتحويل إلي بياكل حقّ عماله والقاتل والمجرم لبطل إجرام ” .

وكان صدر مساء يوم أمس تقرير الطبيب الشرعي وبيّن أن القتول محمد الموسى قد تعرض لعدة طلقات نارية في أماكن مختلفة من جسده ، وخاصة في منطقتيّ الصدر والبطن ، ما أدى إلى نزيف رؤيّ حاد وإصابة في القلب أدت إلى الوفاة الفورية التي تمت في الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد الماضي .

مما دفع القاضية غادة عون إلى إصدار قرارات جديدة في قضية اقتحام منزل نانسي عجرم وذلك بعد طلب تقدم به وكيل ورثة القتيل المحامي قاسم الضيفة يتضمن طلب التوسع في التحقيق في الدعوى المقدمة من قبلهم ضدَّ فادي الهاشم .