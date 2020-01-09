طائر شرير حذر منه النبي متهم باتساع حرائق أستراليا (فيديو)

اكتشف علماء أستراليون بأن طائر يدعى “الحدأة” قد يكون المسبب باتساع رقعة الحرائق في أستراليا.

وبحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” بأن العلماء اتهموا طائر بتوسيع رقعة الحرائق، عبر حمل أغصان مشتعلة وتوزيعها في مساحات أخرى.

ووفقاً للعلماء فإن هذا الطائر يتعمد نشر الحريق ما استطاع، عبر التقاطه ناراً مشتعلة في خشبة أو غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر محدثاً في كل التقاط بؤرة من النار جديدة.

كما أوضح العلماء بأن ما ينبت متطاولاً على الأرض من أعشاب وأشجار، يعيق رؤية هذا الطير حين ينظر من الأعلى ليرى ما يقتات به، لذلك يحل هذه المشكلة بسياسة الأرض المحروقة، فيصبح “الحدأة” قادراً على الرؤية ليقتات.

فيما علق مسلمون على هذا التقرير مشيرين إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بقتله أينما وجد.

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