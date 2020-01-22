صور صادمة... أسود في السودان تتضور جوعاً

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أسود هزيلة بسبب الجوع والمرض في العاصمة السودانية الخرطوم.

مما دعا نشطاء لشن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بتدخل الهيئات المختصة وإنقاذ الأسود من الهلاك.

وتم تداول صور أسود هزيلة ضامرة في حديقة حيوانات القرشي في الخرطوم، ما أثار موجة واسعة من التعاطف مع “ملك الغابة”.

في تفاعل إنساني شعب #السودان يطلق حملة واسعة تضامناً مع أسود كادت تموت من الجوع والإهمال في حديقة حيوانات في الخرطوم ، حالها كحال الشعب وبقية الحيوانات ، الرحمه لا تتجزأ ، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أمام الله ، إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء . #انقذوا_اسود_القرشي pic.twitter.com/fNcRTVVh6o — 🇸🇩⁩ Ahmed baineen (@ahmedmustafa586) January 19, 2020

حيث وجدت صور أسود حديقة حيوانات القرشي الضامرة صدى في أوساط مواطني دول عربية أخرى، ودعا أحدهم مؤسسات بلاده المختصة إلى مد يد العون وإنقاذ هذه الأسود البائسة.

بينما تأثرت إحدى الناشطات بمشهد الأسود المزري، وأبدت استعدادها لتبني هذه الحيوانات المعذبة.

كما أبدى عدد من النشطاء سخطهم من الإهمال في تغذية والعناية بهذه الحيوانات، مشيرين إلى أن الأزمات في السودان طالت البشر والحيوانات.

أتمنى من الشعب السوداني ان يدعم حديقة الحيوانات بأي شي بالتنسيق مع الأطباء البيطريين

وأتمنى من الهلال الأحمر @emiratesrc التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لغاية ما تنهض السودان مره أخرى ويتولون المهمه نتمنى دعمكم @AlAinZooUAE#انقذوا_اسود_القرشي pic.twitter.com/nBu4DK1vXU — دار زايـــــــــد 🇦🇪 (@halameer78) January 20, 2020

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