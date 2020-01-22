صور صادمة… أسود في السودان تتضور جوعاً

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صور صادمة... أسود في السودان تتضور جوعاً
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور أسود هزيلة بسبب الجوع والمرض في العاصمة السودانية الخرطوم.

مما دعا نشطاء لشن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بتدخل الهيئات المختصة وإنقاذ الأسود من الهلاك.

وتم تداول صور أسود هزيلة ضامرة في حديقة حيوانات القرشي في الخرطوم، ما أثار موجة واسعة من التعاطف مع “ملك الغابة”.

حيث وجدت صور أسود حديقة حيوانات القرشي الضامرة صدى في أوساط مواطني دول عربية أخرى، ودعا أحدهم مؤسسات بلاده المختصة إلى مد يد العون وإنقاذ هذه الأسود البائسة.

بينما تأثرت إحدى الناشطات بمشهد الأسود المزري، وأبدت استعدادها لتبني هذه الحيوانات المعذبة.

كما أبدى عدد من النشطاء سخطهم من الإهمال في تغذية والعناية بهذه الحيوانات، مشيرين إلى أن الأزمات في السودان طالت البشر والحيوانات.

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