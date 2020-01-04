صور … دومينيك حوراني بإطلالتين جريئتين ليلة رأس السنة

شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني المتابعين عبر حسابها الرسمي في أحد التطبيقات الاجتماعية ، مجموعة من الـ صور ومقاطع الفيديو التي وثقت إطلالاتها خلال الحفل الذي أحيته مؤخراً .
وأحيت المغنية حفلاً جماهيرياً ناجحاً ضمن حفلات ليلة رأس السنة بمدينة دبي ، أطلت فيه بإطلالتين جامحتين وارتدت في الساعات الأولى منه هوت شورت من الجلد الأسود نسقت معه بلوز كاشف لتفاصيل كبيرة من الأعلى .
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بكرا انشر لوك الحفلة التانية About my performance on #Newyearseve in @livedubaidxb وعن حفلة راس السنة في دبي لايف كلوب اسحب الشاشة شمال لبقية صور الألبوم Swipe left for more album pictures #star #concert on #stage #live performance #stage #beautiful #حفل_راس_السنة #ليلة_راس_السنة #حفل #فنانين #لبنان #performance #newyearsparty #dance #party #sing_with_me #newyearseve in #Dubai #lebaneseclub Photo by @minaadly90
وظهرت في الإطلالة الثانية بفستان فضيٍّ قصير بقصة الكتف الواحد ، وارتدت معه BOOTS برونزي ذو رقبة عالية ، وتركت شعرها بشكلٍ منسدل على الأكتاف ، بينما اعتمدت لوجهها في كلا الإطلالتين مكياج الوجه البسيط .
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ولاقت الـ صور تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ دومينيك حوراني الذين أشادوا بإطلالاتها ، ولكن لم يخلو الأمر من بعض التعليقات السلبية التي هاجمت جرأتها الكبيرة في الظهور .