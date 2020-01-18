صبا مبارك تثير الجدل بـ فيديو وثقَّ غمزتها لـ تيم حسن

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صبا مبارك
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أحدثت غمزة الفنانة الأردنية صبا مبارك لزميلها النجم السوري تيم حسن ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك على هامش لقائهما السريع على السجادة الحمراء في حفل اطلاق ” شاهد ” الجديد .

وظهرت مبارك في المقطع المتداول وهي تمر مستعجلة من وراء حسن الذي كان يُدليّ بتصريحٍ لأحد البرامج الفنية ، مما حال دون إلقاء التحية على بعضهما وهو الأمر الذي تداركته الفنانة بغمز زميلها كتحية سريعة منها .

وأثار الفيديو حالة من الجدل في أوساط محبيّ النجمين ، خاصة وأن التصرف بدا عفوياً جداً وذكياً في نفس الوقت وهو ما يدل على رقيٍّ واحترامٍ متبادل بين تيم حسن و صبا مبارك .

وتعود الفنانة الأردنية إلى الشاشة بعد فترة من الغياب ، إثرَّ صدمتها بوفاة زوجها السابق ووالد ابنها المخرج شوقي الماجري ، وكشفت في لقاء مصور أجريَّ معها هامش الحفل أنها ستعود إلى عالم الدراما البدوية في مسلسل يحمل عنوان ” حارس الجبل ” .

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