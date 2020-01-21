شيرين عبد الوهاب تعود عن الاعتزال بـ لسان زوجها حسام حبيب ( صورة )

أعلنَّ الفنان حسام حبيب خبراً ساراً لجمهور زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ونشر عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابه في تطبيق INSTAGRAM نصاً كشف فيه عن عودة الأخيرة إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد فترة لا بأس بها من الغياب .

وكتب قائلاً : ” إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل … ونعدكم قريب جداً شيرين ستعود إلى السوشيال ميديا … عشان هي كمان وحشها إنها تكون وسطكم ” .

شيرين عبد الوهاب تعود عن الاعتزال :

وأتى منشور النجم المصري بعد عدة أشهرٍ من إعلان زوجته الفنانة الشهيرة اعتزال منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الهجوم اللاذع الذي تعرضت له بعد نشرها تدوينة حاولت من خلالها أن تساند لبنان بعد التهاب الحرائق أراضٍ واسعة منه .

وكانت شيرين أحيت قبل يومين حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية ، وبدت في بعض المقاطع المسربة من الحفل وهي تغني جالسة على كرسي بعدما استأذنت الجمهور ، مما أثار تساؤلات المتابعين حول حملها .