شيرين عبد الوهاب مُنهارة والجمهور يتساءل عن السبب ( صورة )

أثارت صورة متداولة للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها النجم حسام حبيب ضجة واسعة في أوساط المتابعين ، نظراً إلى الوضعية التي ظهرت فيها النجمة المصرية .

وبدت شيرين وهي تجلس على كرسي في مكان عام وتُتكئ رأسها على يدها وكأنها في حالة حزنٍ وانهيار ، بينما ظهر زوجها وهو يجلس جاثياً على قدميه بالقرب منها محاولاً تهدئتها .

وقد أثارت الصورة تساؤلاتٍ عدة حول وضع الفنانة المصرية وإن كانت تعاني من فقد عزيزٍ عليها أو من المرض ، بينما اتجه آخرون للتساؤل عن مدى جديدة المنشور وإن كان حديثاً أم لا .

شيرين عبد الوهاب منهارة برفقة زوجها :

وأتى المنشور بعد أيامٍ قليلة من إحياء شيرين حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية ، وبدت في بعض المقاطع المسربة من الحفل وهي تغني جالسة على كرسي بعدما استأذنت الجمهور ، مما أثار تساؤلات المتابعين حول حملها .