شمس الملا برفقة والدتها في شوارع مدينة دمشق ( فيديو + صورة )

كشفت الفنانة شمس الملا عن العلاقة القوية التي تربطها بوالدتها السيدة رجاء ، ونشرت شريط فيديو وصور حديثة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

أطلَّ الثنائي فيها بملابس كاجوال مريحة ، و نسقتا معها تسريحة بسيطة ومكياج الوجه الناعم ، وبدت الممثلة الشابة في إحدى المقاطع وهي تقبل وجنّة والدتها بحماس كبير .

وعلقت الملا على المنشور قائلة : ” عائدة إلى منزلي الثاني دبي … ولكن تركت قلبي معك ” وختمت التعليق بوسمٍ حمل اسم والدتها .

شمس الملا برفقة والدتها :

وجاءت الصور على خلفية تواجد الفنانة السورية ووالدتها في مدينة دمشق ، دون أن تعلن عن أسباب زيارتها إلى بلدها الأم سورية وإن كان هدف الزيارة البدء بتصوير مشاهدها في مسلسل ” سوق النسوان ” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل .

وستشارك شمس الملا في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .