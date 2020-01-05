شمس الكويتية تثير الجدل بـ أحضانٍ وقُبلات ( فيديو )

أحدثت الفنانة شمس الكويتية ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ، إثر انتشار شريط فيديو يجمعها برجل لم تكشف عن هويته في المقطع المصور .

وبدت فيه بين أحضان الشاب حيث تبادلا الحديث والمعاتبة قبل أن يتوجه لها الرجل بالقول ” حياتي ” ويقبلها ، لترد عليه قائلة : ” حبيبي ” .

وأثار الأمر جدلاً كبيراً في صفوف رواد منصات التواصل الاجتماعي ، الذين استغربوا تصرف وردة فعل الفنانة ، ليتبين فيما بعد أن الشاب هو خبير التجميل علي إسماعيل .

وانتشر بعدها فيديو آخر يجمع شمس الكويتية بخبير التجميل ، بدت فيه الفنانة وهي تقوم بتسريح شعرها إلى الأمام حيث غطى عينيها ، فعلق الخبير مشيراً إلى أن النجمة أرادت أن تقدم مفاجأة للمتابعين ، إلا أن اللافت هو قيامها بالعواء قبل أن يقبل يدها .