شكران مرتجى تبكي والدها في ذكرى رحيله ( صورة )

استذكرت الفنانة شكران مرتجى والدها الراحل في ذكرى وفاته السادسة عشر ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي معربة عن الحزن الذي يقضُّ مضجعها على خلفية غيابه ، وشكت روح الطفلة داخلها التي تنتظر عودته كلَّ ليلة .
وكتبت قائلة : ” أبي في ذكرى رحيلك وفي كل عام كهذه الساعة يطرق الحزن المعتوه قلبي ليذكرني برحيلك … يظنُّ أنني نسيت وهو الذي استوطننا منذ غادرتنا … ما زلت طفلتك أنتظرك كلَّ ليلة لأرى ما في جيوبك من سكر … ” .
وتابعت متأثرة : ” لو علمت بموعد رحيلك لملئت قارورة عطري برائحتك … وتوضئت بها كل فجر … احضنوا آبائكم وخذوا ما استطعتم من عزيمة … ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة … ” .
اقرأ منشور الفنانة السورية :
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أبي في ذكرى رحيلك وفي كل عام كهذه الساعه يطرق الحزن المعتوه قلبي ليذكرني برحيلك يظن أني نسيت وهو الذي أستوطنني منذ غادرتنا حبيبي مازلت طفلتك الصغيرة أنتظرك كل ليلة لأرى مافي جيوبك من سكر بعد أن ملئتني المرارة آه أبي لو علمت بموعد رحيلك لملئت قارورة عطري برائحتك وتوضئت بها كل فجر ان لله وإن إليه راجعون ١٤/١/٢٠٠٤ ١٤/١/٢٠٢٠ الفاتحة والدعاء فضلاً وليس أمراً أحضنوا أباءكم وخذوا ما أستطعتم من عزيمة ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة
وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات التي تمنت الصبر والسلوان لـ شكران مرتجى والرحمة والمغفرة لروح والدها الغائبة عن عالمنا .