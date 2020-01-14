شكران مرتجى تبكي والدها في ذكرى رحيله ( صورة )

استذكرت الفنانة شكران مرتجى والدها الراحل في ذكرى وفاته السادسة عشر ، ونشرت عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي معربة عن الحزن الذي يقضُّ مضجعها على خلفية غيابه ، وشكت روح الطفلة داخلها التي تنتظر عودته كلَّ ليلة .

وكتبت قائلة : ” أبي في ذكرى رحيلك وفي كل عام كهذه الساعة يطرق الحزن المعتوه قلبي ليذكرني برحيلك … يظنُّ أنني نسيت وهو الذي استوطننا منذ غادرتنا … ما زلت طفلتك أنتظرك كلَّ ليلة لأرى ما في جيوبك من سكر … ” .

وتابعت متأثرة : ” لو علمت بموعد رحيلك لملئت قارورة عطري برائحتك … وتوضئت بها كل فجر … احضنوا آبائكم وخذوا ما استطعتم من عزيمة … ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة … ” .

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وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات التي تمنت الصبر والسلوان لـ شكران مرتجى والرحمة والمغفرة لروح والدها الغائبة عن عالمنا .