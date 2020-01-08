شركة “ريلمي” الصينية تطلق أول هاتف من الجيل الخامس بسعر اقتصادي

أعلنت شركة “ريل مي” الصينية عن أول هاتف ذكي لها من الجيل الخامس وبسعر اقتصادي تنافس به الشركات الأخرى.

وذكرت الشركة بأن هاتف “ريلمي اكس 50” من الجيل الخامس سعره نحو (359.71 دولار) للنموذج الأرخص، وهو ينتمي لفئة الأجهزة المتوسطة، لكن بسعر أقل مقارنة بأجهزة الجيل الخامس التي أطلقتها علامات تجارية أخرى.

وأفاد تشيس تشي مدير التسويق العالمي في ريلمي أنه يتوقع أن يشتري عدداً كبيراً من العملاء هواتف أحدث مع تحسن شبكات الجيل الخامس.

وأوضح بأن الشركة ستركز على أوروبا والشرق الأوسط العام الجاري.

كما أضاف بأن الشركة شحنت 25 مليون هاتف في 2019، وتأمل بأن تشحن 50 مليونا في 2020.

وكانت كلاً من هواوي تكنولوجيز وأوبو قد أطلقوا أربعة أجهزة من الجيل الخامس، بينما أطلقت شاومي ثلاثة.

و يأتي إطلاق هواتف ذكية من الجيل الخامس في الصين تزامنا مع التحديث السريع للبنية التحتية للاتصالات هناك، لتشمل محطات الجيل الخامس.

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