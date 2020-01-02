شاهد .. معركة حامية بين حيواني كنغر في أستراليا ( فييديو )

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معركة حامية بين حيواني كنغر في أستراليا لهذا السبب ... (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة ساخنة بين حيواني كنغر .

حيث التقطت سيدة مقطع فيديو لمعركة حامية بين اثنين من حيوانات الـ كنغر في شرق أستراليا.

وكانت سيدة تدعى ليز مانسون تزور ابنتها في بريسبن، عندما شاهدت المعركة التي بدت وكأنها مباراة في الملاكمة بين الكنغرين، فسارعت لتصوير هذه الواقعة ثم نشرتها على صفحتها الشخصية عبر “فيسبوك”.

يذكر أن أستراليا تعتبر الموطن الأصلي لحيوان الـ كنغر ، كما أن المعارك بين حيوانات الكنغر أمر شائع بين الذكور ليثير انتباه الأنثى بهدف الزواج.

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