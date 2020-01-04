بالفيديو .. شابان سوريان ينقذان عائلة تركية من حريق التهم منزلهم

ذكرت وسائل إعلام تركية أن شابين سوريين تمكنا من إنقاذ مواطنين أتراك من حريق كبير اندلع في منزلهم شمال تركيا.

ونشر موقع “مالاطيا” التركي أن الشابين السوريين أنقذا 3 مواطنين أتراك بينهم سيدة مصابة بالسرطان، كان منزلهم يحترق في مدينة طرابزون.

وعن سبب الحريق ، فتبين أنه ناجم عن عقب سيجارة وتسبب باحتراق المنزل الواقع في الطابق الثالث من المنزل.

وامتدت النيران إلى أرجاء المنزل ، ومع انتظار وصول فرق الإطفاء، تدخل الشابان سوريان، وتمكنا من إنقاذ أصحاب المنزل الثلاثة، وهم أم وزوجها وابنتها المصابة بالسرطان.

ولفت الموقع التركي إلى أن حالة الأب والأم جيدة بينما تخضع ابنتهما المصابة بالسرطان للمراقبة

يذكر أن الحالة الصحية للأب والأم جيّدة، على حين مازالت ابنتهم المصابة بالسرطان تخضع للمراقبة في إحدى المستشفيات.