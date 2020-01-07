سيرين عبد النور تواجه محمود نصر في ” دانتيل ” ( صورة )

كشف المنتج جمال سنان عن ثنائية جديدة ستقدم خلال موسم دراما رمضان المقبل ، وأعلن عن عودة لقاء النجمة سيرين عبد النور بزميلها النجم السوري محمود نصر في عملٍ جديد سيحمل اسم ” دانتيل ” .

وغرد عبر حسابه غي تويت ر قائلاً : ” ننطلق قريباً بتصوير مسلسل دانتيل للنجمة سيرين عبد النور والفنان السوري الموهوب محمود نصر … مع نخبة من نجوم الدراما … تحت إدارة المخرج المميز مثنى صبح … انتظرونا رمضان 2020 ” .

ننطلق قريباً جداً بتصوير مسلسل #دانتيل للنجمة اللبنانية العربية سيرين عبدالنور والنجم السوري الموهوب محمود نصر مع نخبة من نجوم الدراما تحت ادارة المخرج المميز #المثنى_صبح

انتظرونا في #رمضان_٢٠٢٠ @CyrineAbdlNour @MahmoudNsr @EagleFilmsProd pic.twitter.com/heJRxUOXlA — Jamal Sannan (@sanan_jamal) January 6, 2020

وأشارت بعض المواقع الفنية على أن أحداث العمل ستدور ضمن إطار رومانسي اجتماعي ، وهو مقتبس عن المسلسل الإسباني Velvet الذي حاكى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي .

وتناولت أحداثه وقوع مالك دار أزياء ثريٍّ بحب خياطة والمشكلات التي تعترضهم بحكم الفارق الطبقي والاجتماعي ، خاصة فيما يتعلق بالزبائن والعاملين في الدار .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل ” الديفا ” الذي عرض مؤخراً على تطبيق شاهد ، وكان للفنان محمود نصر بصمة في عالم الفن بعد تجسيده شخصية ” سليم الأول ” في المسلسل التاريخي ممالك النار ” الذي عرض مؤخراً عبر شاشة MBC وقناة نتيفليكس .