سيدة سورية تعتدي على مفتشة تذاكر في أحد قطارات ألمانيا

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سيدة سورية تعتدي على مفتشة تذاكر في أحد قطارات ألمانيا

أصيبت مفتشة تذاكر في إحدى قطارات ألمانيا بعد دفعها من قبل سيدة سورية لم يكن بحوزتها تذكرة ركوب.

وذكرت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ” الألمانية أن مفتشة تذاكر ضبطت امرأة سورية لم يكن معها تذكرة ، في قطار نقل عام في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية .

وبينت الصحيفة أن الحادثة وقعت مساء الأربعاء الماضي ، وأن السيدة السورية تبلغ من العمر 42 عاماً .

وبحسب تحقيقات الشرطة الفيدرالية ، فإن السيدة السورية أظهرت للمفتشة تذكرة مشكوك بصحتها وقدمت معلومات شخصية كاذبة للمفتشة .

ثم أقدمت السورية على دفع المفتشة البالغة من العمر 48 عاماً ، ليتدخل شاب بينهما ويساعد المفتشة ويمنع السيدة السورية من مواصلة الاعتداء.

وباشرت شرطة أولدنبورغ التحقيق في الحادثة وتم تحديد هوية المرأة عن طريق فحص بصماتها.

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