سوريا .. منخفض جوي ماطر يبدأ الثلاثاء يعقبه منـخفض قطبي نهاية الأسبوع

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سوريا .. منخفض جوي ماطر يبدأ الثلاثاء يعقبه منـخفض قطبي نهاية الأسبوع
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تستقر الأجواء في سوريا اليوم الاثنين حتى يوم غد الثلاثاء لحين تأثرنا بامتداد منخفض جوي مطري ضعيف إلى متوسط الفعالية.

وتوقع المتنبئ الجوي هاشم شربا في حديث مع إذاعة “شام إف إم” أن تستقر الأجواء حتى يوم الثلاثاء المقبل .

كما توقع أن تتأثر سوريا عند ساعات مساء الثلاثاء بامتداد منخفض جوي مطري ضعيف إلى متوسط الفعالية .

ورجح شربا أن يترافق المنخفض بأمطار تبدأ من المناطق الساحلية ويمتد الهطل بشكل تدريجي ليطال بقية المناطق ليل الأربعاء حتى يوم الخميس.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية توقعت أيضاً تأثر سوريا بحالة عدم استقرار ماطرة من ليل الثلاثاء حتى ليل الخميس ينتج عنها زخات مطر رعدية.

كما رجحت “هوى الشام” أن نتأثر بمنخفض جوي آخر عالي الفعالية ماطر و مثلج يبدأ يوم الجمعة 31/1/2020 وينتهي ظهر يوم السبت ، ترافقه كتلة قطبية شديدة البرودة، وتعود الأجواء للاستقرار مجدداً ما بعد يوم السبت.

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