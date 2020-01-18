سوريا .. منخفض جوي ماطر مثلج يبدأ غداً وعاصفة ثلجية محتملة قبل نهاية الشهر

يدخل سوريا غداً الأحد منخفض جوي جديد تكون فيه الامطار عاملة تشمل أغلب المناطق ، وسط توقعات بتأثر البلاد بعاصفة ثلجية قبل نهاية الشهر الحالي.

ونقلت وكالة سانا عن مديرية الأرصاد الجوية نشرتها لليوم السبت ، حيث رجحت وجود فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ، خاصة منطقة الجزيرة خلال ساعات النهار وتزداد الفعالية الجوية ليلا .

منخفض مرتقب:

فيما نشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن نهار اليوم السبت ، تتعمق كتلة قطبية شديدة البرودة تؤثر فقط على المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشمالية .

بشكل عام سنشهد حالة عدم استقرار جوي ، لحين بدء المنخفض الجديد يومي الأحد و الإثنين بأمطار عامة ، وتتغير الحالة الجوية مع ساعات ليل الإثنين وصباح يوم الثلاثاء بدخول كتلة قطبية شديدة البرودة .

كما رجحت الصفحة هطول الأمطار على فترات في تلك المناطق (الجنوبية والشمالية)، والثلوج على المرتفعات العالية والمتوسطة حتى أنها قد تطال دمشق .

ولفتت “هوى الشام” إلى أنه وبناء على توقعات النموذج الأوروبي للطقس، قد نشهد عاصفة ثلجية قد تؤثر على أغلب أنحاء سوريا و دمشق العاصمة بالفترة ما بين 24 و 25 من الشهر الحالي.