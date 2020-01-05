سوريا .. المنخفض الحالي يتلاشى بعد ساعات و منخفض محمل بالثلوج بعد يومين

يبدأ المنخفض القطبي الحالي بالانحسار تدريجيا اليوم الأحد ، على أن تتأثر سوريا بامتداد منخفض قطبي جديد محمل بالثلوج والأمطار يوم الثلاثاء .

وقال المتنبئ الجوي شادي جاويش لموقع “الوطن أون لاين” إن المنخفض الحالي سيبدأ بالانحسار تدريجياً اليوم الأحد.

منخفض قطبي جديد :

أما عن المنخفض الجديد ، فبين جاويش أنه سيكون قطبي المنشأ وسيبدأ يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يكون محملاً بالثلوج ومصحوباً بأمطار غزيرة .

وسيستمر المنخفض الجديد حتى مساء الأربعاء ، إذ تبدأ الأمطار والثلوج من المناطق الساحلية وتمتد نحو الداخل .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أفادت بأنه ما بعد الساعة 9 من صباح يوم غد الإثنين تستقر الأجواء تماماً في أغلب المحافظات ، لكن هذا الاستقرار لن يطول حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد ماطر ومصحوب بكتلة قطبية شديدة البرودة .