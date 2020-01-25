سوريا: أجواء مستقرة لأسبوع وتحذيرات للسائقين من الضباب.. منخفض جديد بعد أيام

تستقر الأجواء في سوريا بدءاً من اليوم السبت حتى يوم الخميس القادم ، وسط توقعات ببدء منخفض جديد بعد تلك المدة .

وأفادت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أن المنخفض الأخير سبب صقيع وضباب في أجزاء واسعة من المحافظات ، وخاصة صباح اليوم السبت ، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة .

وعن حالة الطرقات عقب هذا المنخفض ، بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية السورية أن هناك طرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد في محافظتي السويداء واللاذقية.

وحددت الإدارة تلك الطرق وهي : في السويداء (طريق قيصما وبهم وابو زريق تل اللوز طليلين الهويا الحريسة ، وطريق الشعاب خازمة ملح ام شامة وطريق صلخد وقراها سالكة بصعوبة ).

أما في اللاذقية فطريق (صلنفة ، محطة البث ، الغاب غير سالكة وطريق القرندح الغاب سالكة بصعوبة ).

كما دعت السائقين بشكل عام لتوخي الحذر أثناء القيادة واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب تفاديا لوقوع الحوادث، وخصصت الرقمين 5422703- و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

وتبقى الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا حتى يوم الخميس 30/1/2020 مشمسة لغائمة جزئياً، فيما توقعت “هوى الشام” أن نتأثر بامتداد منخفض جوي جديد بارد و ماطر قريباً.