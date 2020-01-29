سوريا.. زيادة رواتب المحامين المتقاعدين بدءاً من الشهر الحالي وزيادة ثانية للعام القادم

أفاد نقيب المحامين الفراس فارس أنه تمت زيادة رواتب المحامين المتقاعدين على أن يتقاضوا تلك الزيادة بدءاً من الشهر الحالي.

ووفق صحيفة “الوطن” ، كشف فارس أنه تمت زيادة رواتب المحامين المتقاعدين نحو 15 بالمئة بقرار المؤتمر العام السابق .

وعن موعد تنفيذ هذا القرار ، بين نقيب المحامين أنهم سيتقاضون الزيادة نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

كما أعلن فارس عن تقديم زيادة أخرى للمؤتمر العام القادم لإقرارها ما بين 15 إلى 20 بالمئة ذلك بحسب وفورات النقابة المادية.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد في 21 تشرين الثاني ، مرسومان بمنح زيادة على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ، ومنح المرسوم الأول زيادة قدرها 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين ، بينما منح المرسوم الثاني زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين .

كما عممت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح 47675 ليرة سورية .