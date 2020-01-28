سوريا .. اعتداء إرهابي على مرابط النفط في بانياس والوزارة تباشر بإصلاحها (صور)

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سوريا .. اعتداء إرهابي على مرابط النفط في بانياس والوزارة تباشر بإصلاحها (صور)
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تعرضت مجدداً منشآت نفطية في سوريا لاعتداء إرهابي ، حيث استهدف الإرهابيون يوم أمس الاثنين ، المرابط البحرية في مصب بانياس ، فيما باشرت اليوم الكوادر الفنية بإصلاح الأعطال.

ونشرت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن استهداف المنشآت النفطية والمرابط البحرية ( مصب بانياس ) تعرضت مجدداً لاعتداء من قبل الإرهابيين.

وبينت الوزارة أن الاعتداء تم من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية حول تلك المرابط وتم تفجيرها .

وأكد وزير النفط علي غانم لقناة الاخبارية السورية ، أن هذا الاستهداف الارهابي يحتاج إلى معدات لوجستية نوعية لتنفيذه لأن المرابط بعيدة عن الشاطئ، وعميقة.

وعلى الفور ، باشرت الكوادر الفنية بتقدير الأضرار لمباشرة الإصلاح بما يضمن استمرار المصب بالعمل ، كما تم وضع خطط بديلة لضمان استمرار عمل المصب .

وتعرضت المرابط النفطية في بانياس لعملية تخريبية مماثلة في شهر حزيران الماضي 2019 ، كما تعرضت 3 منشآت نفطية في سوريا لاعتداءات إرهابية متزامنة في شهر كانون الأول الماضي ، وهي مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز.

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