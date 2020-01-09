سوريا.. أقسى منخفض منذ بداية الشتاء مستمر وفرص هطول الأمطار والثلوج موجودة

تستمر فعالية المنخفض الجوي في سوريا حتى يوم غد الجمعة فيما اعتبر المتنبئين الجويين أنه أقسى منخفض منذ بداية الشتاء الحالي.

وذكر المتنبئ الجوي رضوان عيسى لتلفزيون “الخبر” أن المنخفض الجوي الحالي يستمر عدة أيام، هو الأقسى منذ بداية الشتاء الحالي .

ولفت عيسى إلى أن فعالية المنخفض تضعف بدءا من بعد ظهر الجمعة، ويستمر بعدها الجو غائم جزئيا، مع بقاء فرص هطل زخات من المطر.

بينما أكدت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها لليوم الخميس وفق ما نقلت عنها سانا، أن نشهد هطل مطري غزير على المناطق الغربية والجنوبية ، وهطل ثلجي على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر في خين يتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل.

أما صفحة “هوى الشام” المتخصصة بالأحوال الجوية ، فرجحت أن تستمر الأمطار و الثلوج اليوم الخميس حتى عصر الجمعة ، لكن بشكل عام تكون فعالية الـ منخفض أضعف من يوم الأربعاء.

ففرصة هطول الأمطار والثلوج ستكون في دمشق و مناطق الجنوب السوري بشكل خاص و السواحل بشكل عام ، فيما تكون الفرصة ضئيلة لباقي المناطق و المحافظات الداخلية كحمص والمناطق الشرقية.

وشهدت العاصمة دمشق يوم أمس هطل مطري غزير رافقه هطل ثلجي في بعض المناطق ، كما شهدت الأرياف بشكل عام هطلاً ثلجيا سبب إغلاق بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج، مثل طريق دمشق – ضهر البيدر.

وبالنسبة لباقي المحافظات ، فمنها من شهد هطل مطري غزير تسبب بسيول كاللاذقية ، ومنها من شهد هطولات ثلجية غزيرة أدت لإغلاق عدد كبير من الطرق كالقنيطرة والسويداء .