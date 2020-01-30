سوريا .. تحديد أسعار الرز والسكر لتوزيعهما عبر البطاقة الذكية

تعتزم المؤسسة السورية للتجارة توزيع مادتي السكر والرز مطلع شهر شباط القادم عبر البطاقة الذكية ، فيما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر المادتين وفق آلية التوزيع هذه.

وحددت وزارة التجارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها، سعر مادتي السكر والرز اللتان ستباعان عبر البطاقة الذكية بداية شهر شباط المقبل على الشكل التالي: “سعر كيلو السكر هو 350 ليرة سورية، وكيلو غرام الأرز هو 425 ليرة سورية”.

ونوّه المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم ، إلى أنه ولمنع الغش والتلاعب بتلك المواد وحماية ماركات ونوعية السلع التي ستباع بصالات المؤسسة، سيتم وضع “لوغو” خاص لها من قبل المؤسسة .

وفي معرض رده على أحد أعضاء غرفة التجارة الذي اعتبر أن هذا المشروع سيفتح باب للفساد ، منتقداً تخصيص الكمية نفسها لجميع فئات الشعب (الغني والفقير)، بدوره، بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس بأن الوزارة طالبت غرف التجارة بإرسال معلومات عن التجار المشتركين فيها لضبط الكميات الموزعة، بهدف تحديد الشرائح التي يفترض أن تستفيد من البطاقة الذكية للمواد الأساسية، لافتاً إلى أن من لم يستلم الكميات المخصصة له خلال الفترة التجريبية للبطاقة الذكية ، فلن يحصل على مخصصات في فترة التطبيق الفعلي والمستمر.

يذكر أن الكميات التي ستوزع للشخص الواحد في شهر واحد عبر البطاقة الذكية ، هي 1 كيلو غرام من السكر و1 كيلو غرام من الرز و200 غرام شاي، بحيث لا تتجاوز الكمية 4 كيلو للسكر و3 كيلو للأرز و1 كيلو للشاي للأسرة خلال الشهر.