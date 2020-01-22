سناب شات ينقذ حياة مراهقة أمريكية بعد اختطافها واغتصابها

ساعد تطبيق سناب شات الشهير في إنقاذ حياة فتاة مراهقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

و في التفاصيل، أفادت الشرطة الأمريكية أن فتاة في الـ 14 من عمرها تم اختطافها في شمال كاليفورنيا، واستطاعت باستخدام تطبيق سناب شات من إرسال موقعها لصديقاتها الذين أخبروا الشرطة وتمكنوا من تحريرها.

فيما ذكرت إدارة الشرطة بمدينة سان خوسيه بأن الفتاة تعرفت على رجل يدعى “ألبرت توماس فاسكيز” يبلغ من العمر 55 عاما، وجعلها تتعاطى المخدرات حتى أصبحت عاجزة عن الإدراك بما حولها، وطلب المساعدة من رجلين آخرين قاما بوضعها في سيارة.

حيث اعتدى فاسكيز على الفتاة في السيارة، ثم اقتادوها إلى فندق في سان خوسيه، ثم نقلوها إلى الغرفة وعاد وهاجمها فاسكيز جنسياً مرة أخرى.

وبعد أن أفاقت الفتاة استخدمت تطبيق سناب شات على هاتفها لإبلاغ صديقاتها بأنها قد اختُطفت، وأنها لا تعرف مكان وجودها.

و ضبطت الشرطة فاسكيز وهو يغادر غرفة الفندق مع الفتاة، وتم القُبض عليه بتهمة الاختطاف والاغتصاب والتصرف العنيف مع طفل.

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